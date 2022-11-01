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Деньги и посылки похитили из отделения "Казпочты"

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Купюры тенге лежат на столе
Деньги. Фото: polisia.kz

В Абайской области задержали подозреваемых в хищении денег "Казпочты". О происшествии полицейским сообщили 19 октября, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что в полицию обратился кассир отделения "Казпочты". Сообщалось, что неизвестные путем отжатия входной металлической двери украли более 95 тыс. тенге, предназначенных для выплаты пенсий, а также 7 посылок.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленники проникли в здание, разбив стекло и разогнув решетку.

Подозреваемый в Абайской области
Подозреваемый и замок. Фото: polisia.kz

В течение суток были задержаны двое подозреваемых, оба - ранее не судимы. У них изъяли 22 тыс. тенге, остальные деньги они успели потратить.

Задержанные дали признательные показания и рассказали, что совершили кражу, заранее зная, что в населенном пункте будут выдавать пенсии.

В настоящее время они арестованы. Ведется расследование по ст.188 ч.3 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995251-dengi-i-posylki-pohitili-iz-otdeleniya-kazpochty/

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