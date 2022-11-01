Деньги и посылки похитили из отделения "Казпочты"
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В Абайской области задержали подозреваемых в хищении денег "Казпочты". О происшествии полицейским сообщили 19 октября, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Стражи порядка рассказали, что в полицию обратился кассир отделения "Казпочты". Сообщалось, что неизвестные путем отжатия входной металлической двери украли более 95 тыс. тенге, предназначенных для выплаты пенсий, а также 7 посылок.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленники проникли в здание, разбив стекло и разогнув решетку.
В течение суток были задержаны двое подозреваемых, оба - ранее не судимы. У них изъяли 22 тыс. тенге, остальные деньги они успели потратить.
Задержанные дали признательные показания и рассказали, что совершили кражу, заранее зная, что в населенном пункте будут выдавать пенсии.
В настоящее время они арестованы. Ведется расследование по ст.188 ч.3 УК РК "Кража".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995251-dengi-i-posylki-pohitili-iz-otdeleniya-kazpochty/