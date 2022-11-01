8 тонн стирального порошка известных брендов подделали в Туркестане (видео)

Стиральный порошок. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестане пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции. Изъято свыше 8 тонн стирального порошка известных брендов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Данный факт был зарегистрирован по ст.222 ч.1 УК РК (Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара).

Стражи порядка установили четверых подозреваемых, включая организатора. Трое из них являются жителями Туркестана, один - гражданин Узбекистана.

При обыске во дворе дома оперативники обнаружили порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 кг в количестве около 200 штук.

Кроме того, изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составил более 8 тонн.

Установлено, что мужчины расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты, подделывая известные марки Ariel, Миф, Tide и Persil.

В настоящее время собранные материалы подготовлены для передачи в ДЭР по Туркестанской области для дальнейшего принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995199-8-tonn-stiralnogo-poroshka-izvestnyh-brendov-poddelali-v-turkestane-video/