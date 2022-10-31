Организаторы финпирамиды получили тюремные сроки в Кокшетау

Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Приговор по резонансному уголовному делу о финансовой пирамиде огласили в Кокшетау - организаторы получили тюремные сроки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По информации надзорного органа, двух руководителей, организовавших финансовую пирамиду через мобильное приложение WhatsApp, осудили на 5 лет.

В прокуратуре подчеркнули, что осужденные под предлогом приумножения денежных средств, введя в заблуждение потерпевших, завладели их денежными средствами.

Потерпевшими по делу признаны 80 человек, которым причинен особо крупный материальный ущерб в размере 30 млн тенге.

Подчеркивается, что доверчивые граждане вкладывали в пирамиду от 50 тыс. тенге до 1 млн тенге.

Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены, осужденные по приговору суда обязаны вернуть все деньги потерпевшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995115-organizatory-finpiramidy-poluchili-tyuremnye-sroki-v-kokshetau/