Астанчанка продала недвижимость и вложила миллионы в финпирамиду, поверив подруге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница столицы продала недвижимость и вложила более пяти миллионов тенге в финансовую пирамиду по совету подруги. Спустя год, не получив долгожданной прибыли, женщина написала заявление в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

"Со слов 58-летней астанчанки, ее приятельница в течение трех лет рассказывала о процветающем проекте, в котором она регулярно получает высокую прибыль. Рекламируя деятельность инвестиционной компании, она предложила потерпевшей внести определенную сумму за ежемесячное вознаграждение", – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

По данным ведомства, женщина, надеясь получить прибыль, продала недвижимость и отдала подруге 5 млн 600 тыс. тенге.

Однако спустя год, жительница столицы, не получив долгожданной прибыли, обратилась в полицию.

В департаменте рассказали, что в настоящее время по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания.

Ранее одному из банков в Туркестанской области нанесли многомиллионный ущерб. В обращении, которое поступило в полицию, говорилось, что неизвестный через приложение в 2021 году при помощи купли-продажи несуществующих товаров причинил ущерб на сумму 12,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995065-astanchanka-prodala-nedvizhimost-i-vlozhila-milliony-v-finpiramidu-poveriv-podruge/