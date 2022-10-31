Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Многомиллионный ущерб нанесли банку в Туркестанской области. Подозреваемого в мошенничестве задержали и доставили в полицию, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

Обращение от одного из банков поступило в Сарыагашский РОП. В нем отмечалось, что неизвестный через приложение в 2021 году при помощи купли-продажи несуществующих товаров причинил ущерб на сумму 12,5 млн тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался местный житель. Его задержали и доставили в полицию.

Выяснилось, что молодой человек зарегистрировался в качестве предпринимателя и через банковское приложение под видом покупателя и продавца неоднократно совершал операции по купле-продаже несуществующих товаров.

Полученные деньги он тратил на собственные нужды. В настоящее время подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994984-mnogomillionnyy-uscherb-nanesli-banku-v-turkestanskoy-oblasti/