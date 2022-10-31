Уроженца Узбекистана заподозрили в кражах мопедов в Алматы

Задержанный. Фото: polisia.kz

Полицейские задержали в Алматы 20-летнего уроженца Узбекистана. Его подозревают в совершении пяти краж мопедов, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, сожительницу молодого человека также задержали по подозрению в соучастии в преступлениях.

"Установлено, что гражданин Х. 2002 года рождения приехал со своей девушкой в начале лета. После того как закончились деньги, они ночевали на улице. С наступлением холодов нужны были средства, чтобы снять жилье. И ничего другого, кроме кражи чужого имущества, парень придумать не смог", – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Он отметил, что на данный момент установлено местонахождение трех мопедов. Четвертый стражи порядка нашли в Шымкенте.

Кроме того, следователи проверяют задержанных на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее в Алматы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что выдавал себя за мебельщика, брал с клиентов деньги, а затем скрывался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995033-urozhentsa-uzbekistana-zapodozrili-v-krazhah-mopedov-v-almaty/