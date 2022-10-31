Квартиру карагандинки разгромили, пока она была на работе

Сломанная мебель. Иллюстративное фото: pexels.com

Карагандинка вернулась домой с работы и обнаружила свою квартиру разгромленной. Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

39-летняя жительница Караганды обратилась в полицию и рассказала, что вернулась после ночной смены и обнаружила погром в квартире.

Злоумышленник в поисках ценностей перевернул и разбил всю мебель, но ничего не нашел и ушел. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 1,4 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого. Он пояснил, что в квартиру проник через балкон, отжав пластиковую дверь. По его словам, он хотел похитить ценности, но таковых не нашел. Тогда устроил разгром.

Досудебное расследование проводится по ст.202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995003-kvartiru-karagandinki-razgromili-poka-ona-byla-na-rabote/