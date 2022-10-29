"Дядя, купи пирожки": астанчанин не подозревал, чем обернется его доброта

Пирожки на тарелке. Иллюстративное фото: pexels.com

14-летнего подростка подозревают в обмане доверчивого жителя Астаны. Мальчик попросил незнакомца купить пирожки, в итоге последний лишился денег, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 14-летний подросток в вечернее время на улице подошел к незнакомому мужчине и сказал, что он очень голоден. Мальчик попросил дядю купить ему пирожки.

Мужчина завел его в магазин и выполнил просьбу.

"При этом подросток подсмотрел пароль для входа в приложение, который вводил мужчина для совершения покупки. Затем, выйдя на улицу, мальчик попросил у него телефон позвонить. Доверчивый горожанин дал ему свой мобильник", - рассказали в полиции.

Именно в это время, отметили правоохранители, подросток зашел в приложение и перевел 122 тысячи тенге на карту своему другу, после чего вернул телефон.

Пропажу денег астанчанин обнаружил только на следующий день и обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Как выяснилось, деньги юноша снял и успел потратить.

По данному факту проводится досудебное расследование. Несовершеннолетний признал свою вину и был взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994858-dyadya-kupi-pirozhki-astanchanin-ne-podozreval-chem-obernetsya-ego-dobrota/