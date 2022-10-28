"В карманах оказались ножи": проверку начали из-за видео с "прокурором" в Караганде

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Караганде начата служебная проверка после распространения в социальных сетях видео конфликта с участием человека, похожего на руководителя аппарата прокуратуры Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

В соцсетях распространяется запись и указывается, что на ней запечатлен мужчина, похожий на руководителя аппарата прокуратуры Карагандинской области. Отмечается, что инцидент произошел в "модном заведении Караганды".

"Он вышел в фойе, чтобы обсудить какой-то наболевший вопрос и явно нарывался на конфликт. При этом у него в задних карманах оказались столовые приборы, а, если быть точнее, два ножа. Их заметил охранник и забрал себе", - говорится в подписи к видео.

В пресс-службе прокуратуры Карагандинской области сообщили, что по данному факту начата служебная проверка. При этом в ведомстве подчеркнули, что снятый на видео инцидент имел место в прошлом году.

"В связи с распространением в социальных сетях и мессенджерах видео с участием сотрудника прокуратуры в развлекательном заведении Караганды начата служебная проверка. На данный момент установлено, что факт имел место в 2021 году. Другие обстоятельства проверяются", - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994782-v-karmanah-okazalis-nozhi-proverku-nachali-iz-za-video-s-prokurorom-v-karagande/