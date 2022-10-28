Квартиросъемщика задержали по подозрению в краже дорогого смартфона у сына хозяйки в Астане

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудники полиции в Астане задержали квартиросъемщика, которого подозревают в краже смартфона iPhone 13 у сына арендодательницы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Стражами порядка был задержан 26-летний молодой человек, который арендовал комнату в квартире по улице Петрова. Подозреваемый проживал в ней два месяца.

По версии следствия, в вечернее время мужчина, когда хозяйка ушла на работу, а ее несовершеннолетний сын спал, предположительно, украл сотовый телефон iPhone 13, стоимость которого составляет 600 тысяч тенге. После чего подозреваемый забрал свои вещи и съехал.

В ведомстве сообщили, что задержанный дал признательные показания, а краденый гаджет он успел сбыть.

По данному факту проводится досудебное расследование, проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994723-kvartirosemschika-zaderzhali-po-podozreniyu-v-krazhe-dorogogo-smartfona-u-syna-hozyayki-v-astane/