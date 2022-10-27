Чуть не взорвал город: житель Петропавловска похитил более 30 гаек с газовых труб

Задержанный. Фото: polisia.kz

В августе жители Петропавловска стали жаловаться на запах газа в отдельных районах города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в краже натяжных гаек с газовых труб. Суд уже вынес наказание в виде лишения свободы, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, проверка специалистов ТОО "Горгаз-сервис" после жалоб жителей Петропавловска показала, что во многих дворах с газопроводных труб исчезли бронзовые натяжные гайки. Их стоимость начинается от 11 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 26-летнего жителя пригорода. По данным полиции, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

Отмечается, что часть похищенного была изъята в пункте металлоприема. Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами, и если удавалось их открутить, присваивал их не заботясь о возможных последствиях утечек газа.

"Всего в данном деле было 30 эпизодов. Со стороны предприятия был заявлен гражданский иск на сумму 896 тысяч тенге. Материалы дела были переданы в суд по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК "Мелкое хищение", а также по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". На днях молодой человек был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы", – сообщил начальник следственного отдела УП города Петропавловска Нуржан Омаров.

Ранее в Астане металлический забор почти на четыре миллиона тенге украли из детского сада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994577-chut-ne-vzorval-gorod-zhitel-petropavlovska-pohitil-bolee-30-gaek-s-gazovyh-trub/