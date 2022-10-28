Мужчина обвинил гражданскую жену в краже миллионов в Шымкенте

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Шымкента подозревают в краже на 2,5 млн тенге у гражданского мужа. В настоящее время по данному факту проводится расследование, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В дежурную часть Каратауского РУП обратился 39-летний житель Шымкента и заявил о краже, в которой он обвинил гражданскую супругу.

Мужчина рассказал, что из его дома были похищены ноутбук, золотое кольцо и наличные в размере 2 млн тенге. Общий ущерб составил почти 2,5 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража". Оперативники задержали подозреваемую на территории города в течение суток. В настоящее время проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что Toyota Camry 70, угрожая расправой, отобрали у бизнесмена в Шымкенте. Подозреваемых в вымогательстве задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994715-muzhchina-obvinil-grazhdanskuyu-zhenu-v-krazhe-millionov-v-shymkente/