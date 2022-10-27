Уволившегося менеджера заподозрили в махинациях на миллионы тенге в Караганде

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде бывшего менеджера ТОО подозревают в махинациях на миллионы тенге. Сейчас по данному факту проводится расследование по статье "Мошенничество", передает информационный мадиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию обратился 31-летний руководитель ТОО, осуществляющего поставки различных товаров по всему Казахстану.

Он рассказал, что во время очередной аудиторской проверки была обнаружена недостача на сумму около 7,8 млн тенге. Причем произошла она четыре месяца назад, когда в компании работал менеджер, а потом он неожиданно уволился по собственному желанию.

Руководство фирмы не смогло самостоятельно найти бывшего сотрудника. Но полицейским удалось задержать 33-летнего подозреваемого.

Он сознался, что заключал фиктивные договоры с различными организациями на поставку товаров. При этом накладные подделывал.

Предполагая, что его махинации рано или поздно вскроются, он уволился с работы.

Сейчас проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994532-uvolivshegosya-menedzhera-zapodozrili-v-mahinatsiyah-na-milliony-tenge-v-karagande/