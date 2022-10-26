Устроившего ралли в центре Караганды водителя наказали (видео)

Кадр из видео с ралли: instagram.com/ekaraganda.kz

Стражи порядка привлекли к ответственности водителя автомобиля, который попал на видео во время ралли в центре Караганды, передает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

В центре Караганды водитель автомобиля устроил ралли рядом с остановкой и пешеходным переходом. Видео с экстремальным вождением появилось в Instagram-паблике ekaraganda.kz.

В полиции отметили, что нарушитель установлен.

"В отношении 31-летнего водителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 595 (Нарушение правил маневрирования) и части 1 статьи 630 (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений) КРКобАП и наложен штраф в сумме 22 260 тенге", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее карагандинцы сняли на видео, как водитель автобуса во время управления транспортом говорит по телефону. В полиции сообщили, что нарушителя привлекут к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994448-voditel-popal-na-video-vo-vremya-ralli-v-tsentre-karagandy-ego-nakazali/