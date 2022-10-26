У предпринимателей на юге Казахстана вымогали деньги. Задержаны 12 подозреваемых

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Департамент КНБ по Кызылординской области задержал 12 человек, предположительно, членов преступной группы, которые подозреваются в вымогательстве у предпринимателей денег и имущества, передает официальный сайт прокуратуры региона.

Отмечается, что подозреваемых задержали 18 октября в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий. По данным следствия, задержанные занимались вымогательствами у предпринимателей и других граждан денег, имущества, а также другими преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических веществ.

В ведомстве сообщили, что с санкции суда подозреваемые арестованы на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

"Если имеются граждане либо предприниматели, подвергавшиеся вымогательству либо иным видам притеснений со стороны организованной преступной группы, просим обратиться в ДКНБ по Кызылординской области и городу Байконур", – добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

В прокуратуре добавили, что, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Ранее в Туркестанской области из сейфа, находящегося на территории цеха одного из ТОО, была похищена крупная сумма денег. По подозрению в совершении кражи задержан бывший работник предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994442-u-predprinimateley-na-yuge-kazahstana-vymogali-dengi-zaderzhany-12-podozrevaemyh/