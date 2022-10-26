Бывшего работника подозревают в краже денег из сейфа в Туркестанской области

Подозреваемый. Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области из сейфа, находящегося на территории цеха одного из ТОО, была похищена крупная сумма денег. По подозрению в совершении кражи задержан бывший работник предприятия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, в Ордабасинский районный отдел полиции поступило сообщение от одного из ТОО, занимающегося производством железобетонных изделий. Оказалось, что из сейфа в служебном помещении неизвестные похитили около миллиона тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража".

Стражи порядка выехали на место и осмотрели цех, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Кроме того, были опрошены сотрудники и другие очевидцы.

В итоге правоохранители вышли на след подозреваемого, которым оказался бывший работник предприятия. Его задержали в одной из гостиниц Шымкента.

Выяснилось, что подозреваемый проник на территорию цеха, взломал дверь сейфа и похитил находившиеся внутри деньги. На них он купил дорогой iPhone и одежду.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994323-byvshego-rabotnika-podozrevayut-v-krazhe-deneg-iz-seyfa-v-turkestanskoy-oblasti/