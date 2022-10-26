Бывшего замакима Алматы допросили по делу о хищении 367 млн тенге
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Следствие в отношении бывшего руководителя городского управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге завершено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции.
Сейчас, по информации Антикора, проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.
При этом подчеркивается, что бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров подозреваемым по данному уголовному делу не проходит – он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы".
"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – заключили в АПК.
Летом стало известно, что экс-руководителя Управления спорта города Алматы заподозрили в хищении бюджетных средств в размере 369 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994438-byvshego-zamakima-almaty-doprosili-po-delu-o-hischenii-367-mln-tenge/