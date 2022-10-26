Бывшего замакима Алматы допросили по делу о хищении 367 млн тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Следствие в отношении бывшего руководителя городского управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге завершено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции.

Сейчас, по информации Антикора, проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.

При этом подчеркивается, что бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров подозреваемым по данному уголовному делу не проходит – он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы".

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – заключили в АПК.

Летом стало известно, что экс-руководителя Управления спорта города Алматы заподозрили в хищении бюджетных средств в размере 369 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994438-byvshego-zamakima-almaty-doprosili-po-delu-o-hischenii-367-mln-tenge/