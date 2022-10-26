12-летний подросток из ЗКО угнал машину старшего брата

Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Западноказахстанские полицейские задержали 12-летнего подростка, угнавшего автомобиль родственника, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.

Инцидент произошел ночью 15 октября. Подросток, как сообщили в полиции, угнал машину родственника.

"В период с 01:00 до 08:30 15 октября гражданин "Э" 2010 года рождения, находясь в поселке Зачаганск возле дома по улице Валиханова, совершил угон автомашины марки Toyota Camry, принадлежащей гражданину "Э" 1992 года рождения", — сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Сумма ущерба от действий мальчика составила 6,5 млн тенге. Автомашина, в свою очередь, возвращена владельцу.

Теперь по данному факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК (Угон). А на родителей подростка составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по ст. 127 КоАП РК.

Ранее мы рассказывали о жителе Туркестанской области, который оставил свой автомобиль открытым, а сам пошел играть в футбол. Вскоре он обратился в полицию и сообщил, что неизвестные угнали его машину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994430-12-letniy-podrostok-iz-zko-ugnal-mashinu-starshego-brata/