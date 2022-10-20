Казахстанец оставил авто открытым и ушел играть в футбол. Машину угнали

Сотрудники полиции рядом с машиной. Фото: polisia.kz

Житель Туркестанской области обратился в полицию. Он сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль, припаркованный перед стадионом, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Данный факт был зарегистрирован полицейскими по статье 200 УК РК – "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены местонахождение автомобиля потерпевшего и личность подозреваемого, которого вскоре задержали.

Как рассказали позже в полиции, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, заметил авто с незапертыми дверьми перед стадионом. В это время владелец машины играл на стадионе в футбол.

Сотрудники полиции вернули автомобиль потерпевшему.

Напомним, недавно житель Павлодара получил 30 суток ареста за нарушение ПДД. Нарушитель рассказал, что причиной таких действий стала его ссора с супругой накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993577-kazahstanets-ostavil-avto-otkrytym-i-ushel-igrat-v-futbol-mashinu-ugnali/