Бывшего акима осудили в Актобе

Абат Кобенов. Фото: gov.kz

Вынесен приговор бывшему акиму района Алматы города Актобе Абату Кобенову. По материалам дела, чиновник обещал знакомому земельный участок и взял за свои услуги более миллиона тенге, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, во время работы на должности руководителя аппарата акимата Актобе в 2020 году Абат Кобенов под предлогом предоставления земельного участка своему знакомому ввел его в заблуждение и получил от него 1 миллион 383 тыс. тенге.

Деньги перевели чиновнику на карточный счет. На госслужащего завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Процесс проходил в уголовном суде Актобе.

Сам обвиняемый свою вину признал полностью. Суд приговорил Абата Кобенова к 3 годам лишения свободы. Также ему запретили пожизненно работать на госслужбе.

Абат Кобенов работал акимом района Алматы города Актобе с февраля по сентябрь текущего года. До этого возглавлял аппарат акима Актобе и занимал другие должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994378-byvshego-akima-osudili-v-aktobe/