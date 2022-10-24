Массовая драка произошла в Актау

Драка. Кадр из видео очевидца: Lada.kz

Массовая драка произошла в 11 микрорайоне Актау в ночь на воскресенье, 23 октября. Полицейские задержали предполагаемых участников этой потасовки.

Около 02:40 на пульт дежурного "102" поступил вызов о драке в 11 микрорайоне, у дома №6, сообщили корреспондентам издания "Лада" в полиции.

На место прибыли сотрудники управления полиции Актау. Они задержали пятерых подозреваемых.

Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Хулиганство" УК РК. Ведется расследование.

Также сообщается, что в областную больницу никто не обращался.

Напомним, что на прошлой неделе в Алматы массовая драка произошла возле одного из ТРЦ в Бостандыкском районе. Словесный конфликт перерос в потасовку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994123-massovaya-draka-proizoshla-v-aktau/