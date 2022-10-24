Массовая драка произошла в Актау
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Массовая драка произошла в 11 микрорайоне Актау в ночь на воскресенье, 23 октября. Полицейские задержали предполагаемых участников этой потасовки.
Около 02:40 на пульт дежурного "102" поступил вызов о драке в 11 микрорайоне, у дома №6, сообщили корреспондентам издания "Лада" в полиции.
На место прибыли сотрудники управления полиции Актау. Они задержали пятерых подозреваемых.
Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Хулиганство" УК РК. Ведется расследование.
Также сообщается, что в областную больницу никто не обращался.
Напомним, что на прошлой неделе в Алматы массовая драка произошла возле одного из ТРЦ в Бостандыкском районе. Словесный конфликт перерос в потасовку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994123-massovaya-draka-proizoshla-v-aktau/