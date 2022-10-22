Момент кражи в мечети попал на камеры видеонаблюдения в Астане
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В Астане полицейскими был задержан уроженец Костанайской области, которого подозревают в совершении краж в мечетях, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Житель столицы обратился в полицию с заявлением. По его словам, перед совершением молитвы в одной из городских мечетей он оставил заряжаться свой смартфон в дальней комнате.
Вскоре полицейские вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Предполагаемым вором оказался 27-летний уроженец Костанайской области. К моменту задержания украденный смартфон за 150 тысяч тенге он успел продать.
Позже полиция установила его возможную причастность к двум другим кражам. Признательные показания он дал. Его водворили в изолятор временного содержания.
По фактам кражи проводится досудебное расследование.
Ранее в Казнете распространилось видео разборок после "совершения кражи" на одном из рынков в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993946-moment-krazhi-v-mecheti-popal-na-kamery-videonablyudeniya-v-astane/