Момент кражи в мечети попал на камеры видеонаблюдения в Астане

Момент совершения кражи в столичной мечети. Кадр из видео: YouTube/Polisia.kz

В Астане полицейскими был задержан уроженец Костанайской области, которого подозревают в совершении краж в мечетях, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Житель столицы обратился в полицию с заявлением. По его словам, перед совершением молитвы в одной из городских мечетей он оставил заряжаться свой смартфон в дальней комнате.

Вскоре полицейские вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Предполагаемым вором оказался 27-летний уроженец Костанайской области. К моменту задержания украденный смартфон за 150 тысяч тенге он успел продать.

Позже полиция установила его возможную причастность к двум другим кражам. Признательные показания он дал. Его водворили в изолятор временного содержания.

По фактам кражи проводится досудебное расследование.

Ранее в Казнете распространилось видео разборок после "совершения кражи" на одном из рынков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993946-moment-krazhi-v-mecheti-popal-na-kamery-videonablyudeniya-v-astane/