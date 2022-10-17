Видео разборок после "кражи кошелька" на рынке распространяют в Казнете

Группа людей на рынке "Барахолка" в Алматы. Кадр из видео: Telegram/EGov.Press

В Сети появился видеоролик, на котором, предположительно, нескольких девушек якобы поймали с поличным при попытке украсть кошелек на рынке в Алматы. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

На опубликованных в Telegram-канале EGov.Press кадрах запечатлен момент разборки между группой граждан и двумя девушками.

Сам инцидент, как пишут авторы поста, произошел в Алматы на рынке "Барахолка". Уточняется, что девушек якобы поймали с поличным при попытке украсть кошелек у другой женщины.

"По сообщению Управления полиции Алатауского района, женщины задержаны по подозрению в совершении кражи, имевшей место на одном из рынков города Алматы.

Отметим, что ранее эти гражданки уже привлекались к уголовной ответственности за имущественное преступление. В настоящее время они под следствием, уголовное дело зарегистрировано по статье "Кража чужого имущества". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования", — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993036-video-razborok-posle-krazhi-koshelka-na-rynke-rasprostranyayut-v-kaznete/