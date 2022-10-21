Жительницу Кызылординской области обманули на 2 млн тенге, пообещав ее сыну 130 баллов на ЕНТ

Результаты ЕНТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница Кызылординской области обратилась в полицию и сообщила, что ее обманули на два миллиона тенге, пообещав поступление ее сына в вуз и 130 баллов на ЕНТ, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

"В мае этого года неизвестный завладел ее двумя миллионами тенге, обманом пообещав поступление ее сына в вуз и набор 130 баллов на Едином национальном тестировании", – рассказали в полиции.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскной работы задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина, который, по версии следствия, предоставил потерпевшей ложную информацию, завладел ее деньгами и затем потратил их.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в полицию города Туркестана обратилась женщина. Она заявила, что стала жертвой мошенницы, которая обещала помочь в получении госсубсидий за 3,6 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993812-zhitelnitsu-kyzylordinskoy-oblasti-obmanuli-na-2-mln-tenge-poobeschav-ee-synu-130-ballov-na-ent/