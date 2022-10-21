Обещал землю по низкой цене: жителей Талдыкоргана обманули на 9,2 млн тенге

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В Талдыкоргане задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Потерпевшими по делу проходят шесть человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Жетысуской области.

18 октября в полицию Талдыкоргана обратилась группа сельчан, которым неизвестный обещал земельные участки в областном центре. Заявители оказались из разных районов региона.

Общий ущерб по делу составил 9,2 млн тенге.

Правоохранителям удалось установить подозреваемого, оказавшегося 40-летним жителем Сарканского района. Мужчина был задержан и доставлен в полицию для дачи показаний.

"Предварительно установлено, что подозреваемый показывал потерпевшим земельные участки на территории областного центра и на его окраине, предлагая их выкупить по 400 тысяч тенге за каждые 10 соток.

Мужчина заверял, что имеет "деловые связи" в акимате, который якобы планирует в скором времени передать эти участки населению. Сейчас осуществляется проверка, действительно ли он имеет отношение к каким-либо госорганам. Также будет проверена его причастность к другим аналогичным фактам", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что расследование по зарегистрированным фактам проводится по статье 190 УК РК "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993790-obeschal-zemlyu-po-nizkoy-tsene-zhiteley-taldykorgana-obmanuli-na-92-mln-tenge/