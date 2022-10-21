Водителя грузовика в наркотическом опьянении задержали в СКО

Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

Мужчину, который управлял грузовиком, находясь под воздействием наркотиков, задержали стражи порядка в СКО, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Один из водителей обратился в полицию, сообщив, что опасается совершить обгон "КамАЗа", который, возможно, управляется нетрезвым человеком. Инцидент произошел ночью.

Экипаж батальона патрульной полиции ДП СКО отреагировал на поступившей сигнал - на 611 километре автодороги республиканского значения Челябинск – Новосибирск большегруз был остановлен.

Как отметили в полиции, поведение водителя вызывало подозрение у стражей порядка, однако запаха алкоголя от мужчины не исходило.

Водитель не хотел проходить медосвидетельствование, объясняя свое состояние недосыпанием.

Тем не менее полицейские доставили его в наркологический диспансер. Там выяснилось, что в задержанный управлял "КамАЗом" в состоянии опьянения, вызванном употреблением синтетических наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993741-voditelya-gruzovika-v-narkoticheskom-opyanenii-zaderzhali-v-sko/