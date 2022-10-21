Мешок с оружием нашли возле реки в Таразе

Найденное оружие. Фото: polisia.kz

Полицейские Тараза обнаружили в городе спрятанный мешок с оружием и боеприпасами. Тайник нашли в рамках поиска оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что 19 октября сотрудники отдела криминальной полиции УП города Тараза обнаружили схрон с оружием и боеприпасами возле речки в одном из микрорайонов города.

Операция проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков.

"Из мешка были изъяты гладкоствольное ружье марки МР-133, гладкоствольное ружье 20-го калибра, ружье марки Pietta GHIBLI, 30 патронов калибра 9 мм и штык-нож", – перечислили представители МВД.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993732-meshok-s-oruzhiem-nashli-vozle-reki-v-taraze/