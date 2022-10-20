Главу департамента труда Атырауской области осудили за взятку

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Getty Images / Ilya Burdun

В Атырау на скамье подсудимых оказался руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции региона. Его обвиняли в коррупционных преступлениях, передает издание "Мой город".

Всего перед судом предстали трое. Главу департамента Г. обвиняли в неоднократном получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения. Еще один подсудимый - гражданин К. - попал под суд за неоднократную дачу взятки, а гражданин З. - за неоднократное посредничество во взяточничестве.

"Г. в силу должностного положения действовал в пользу К. через посредника своего доверенного лица З. неоднократно получал взятки. Кроме того, Г. завладел их денежными средствами в размере 30 000 тенге", - говорится в материалах суда.

Все подсудимые свою вину признали и заключили процессуальное соглашение.

Приговором суда чиновник признан виновным, его оштрафовали на 4,9 млн тенге. Кроме того, ему навсегда запретили занимать должности на государственной службе.

Посредник чиновника должен заплатить штраф в размере 1,3 млн тенге и также не сможет работать на госслужбе. А К., который давал взятки, обязан выплатить 5,7 млн тенге штрафа.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993482-glavu-departamenta-truda-atyrauskoy-oblasti-osudili-za-vzyatku/