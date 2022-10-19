Угнанный в Алматы автомобиль продали в Жаркенте

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Стражи порядка Алматы задержали группу подозреваемых в угоне автомобиля. По данным следствия, угнанную машину продали в Жаркенте, но позже полицейские ее изъяли, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В ведомстве отметили, что операция по задержанию подозреваемых была проведена сотрудниками криминальной полиции города при содействии оперативников из УП Медеуского района.

"Полицейские установили, что автомашина Toyota, угнанная фигурантами, была продана ими в Жаркенте. Покупателя не смутило отсутствие документов на авто. Однако позже транспортное средство было изъято полицейскими и в качестве вещественного доказательства приобщено к материалам уголовного дела", – рассказал Куатбек Науатов, начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы.

По данным следствия, главный подозреваемый трижды был судим за совершение имущественных преступлений – кражи и грабеж.

Ранее сообщалось, что машину, взятую напрокат, пытались продать в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993446-ugnannyy-v-almaty-avtomobil-prodali-v-zharkente/