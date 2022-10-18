Машину, взятую напрокат, пытались продать в Алматы

Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Pxhere

Жителя Алматы подозревают в том, что он намеривался продать машину, которую взял напрокат. Предполагаемый мошенник задержан, сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр озвучил подробности.

По его словам, подозреваемый и две девушки в течение нескольких месяцев брали в аренду автомобили. Однажды, покатавшись на машине несколько дней, подозреваемый, по версии следствия, выложил объявление о продаже этого авто.

Мужчина продавал машину по заниженной цене, объясняя это тем, что не имеет документов на авто, но вскоре закончит оформление и получит их. На это время он предлагал покупателям оставить залог – 50 процентов от стоимости машины.

"Взяв задаток в сумме 6 миллионов тенге, злоумышленник скрылся. По факту мошенничества начато досудебное расследование", – сообщил Абулхайыр.

Отмечается, что на период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роль его возможных соучастниц выясняется.

По словам начальника УП, девушек подозреваемый брал с собой на встречи с покупателями для убедительности.

Сейчас следствие работает по установлению дополнительных эпизодов, добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993265-mashinu-vzyatuyu-naprokat-pytalis-prodat-v-almaty/