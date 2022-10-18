Жвачку на 33 тысячи тенге украли из магазина в Актау (видео)

Кража из магазина в Актау. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Из супермаркета в Актау злоумышленники похитили несколько коробок с жевательной резинкой. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. тенге. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.

Инцидент произошел 9 октября в одной из сетей супермаркетов в городе Актау. Сообщается, что было похищено 180 упаковок жевательной резинки.

"Как выяснилось, двое неизвестных похитили с полки возле кассы шесть коробок жевательной резинки. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет 33 000 тенге", – говорится в сообщении полиции.

На данный момент сотрудники криминальной полиции установили и задержали двоих подозреваемых. Отмечается, что одному из них 29 лет, а второму – 30.

Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража". Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993284-zhvachku-na-33-tysyachi-tenge-ukrali-iz-magazina-v-aktau-video/