Жвачку на 33 тысячи тенге украли из магазина в Актау (видео)
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Из супермаркета в Актау злоумышленники похитили несколько коробок с жевательной резинкой. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. тенге. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.
Инцидент произошел 9 октября в одной из сетей супермаркетов в городе Актау. Сообщается, что было похищено 180 упаковок жевательной резинки.
"Как выяснилось, двое неизвестных похитили с полки возле кассы шесть коробок жевательной резинки. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет 33 000 тенге", – говорится в сообщении полиции.
На данный момент сотрудники криминальной полиции установили и задержали двоих подозреваемых. Отмечается, что одному из них 29 лет, а второму – 30.
Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража". Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993284-zhvachku-na-33-tysyachi-tenge-ukrali-iz-magazina-v-aktau-video/