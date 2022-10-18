Астанчанка забронировала несуществующий дом в Боровом и лишилась 190 тыс. тенге

Женщина с карточкой. Иллюстративное фото: Pexels

Жительница Астаны забронировала несуществующий дом в Бурабае, заплатив 190 тысяч тенге в качестве предоплаты, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Акмолинской области.

Потерпевшая обратилась в дежурную часть ОП Бурабайского РОП с заявлением 15 октября.

По словам женщины, в Instagram она обменялась телефонами с автором страницы "одного из отелей курортной зоны Бурабай".

"В ходе переписки заявительнице был предложен свободный дом в одном из баз отдыха, за бронирование которого женщина произвела предоплату в размере 190 тыс. тенге на банковскую карту АО "Евразийский банк", - говорится в сообщении.

После получения денежных средств владелец страницы перестал выходить на связь. Вскоре потерпевшая, прибыв в курортную зону, узнала, что гостевого дома, указанного по адресу, не существует на территории Бурабайского района.

"14 октября по приезде в курортную зону, узнав, что указанный юридический адрес гостевого дома не существует на территории Бурабайского района, женщина обратилась за помощью. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по п.4 ч. 2 ст. 190 УРК "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и поимке подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993262-astanchanka-zabronirovala-nesuschestvuyuschiy-dom-v-borovom-i-lishilas-190-tys-tenge/