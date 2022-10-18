Водителя автобуса привлекут к ответственности за переписку по телефону в Караганде

Водитель. Кадр из видео: instagram.com/ekar.kz

В социальных сетях распространилось видео, снятое в одном из автобусов в Караганде. Автор пожаловался, что водитель во время движения "сидел" в телефоне. Нарушителя привлекут к ответственности, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, 18 октября в Instagram-паблике ekar.kz появилось видео, на котором водитель автобуса во время движения ведет переписку по телефону.

Стражи порядка установили личность водителя, который попал в объектив камеры. Им оказался 27-летний молодой человек.

В отношении него составлен административный протокол по статье "Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией" КоАП РК.

Материалы по данному факту собраны и переданы в суд для принятия решения, уточнили в полиции.

Напомним, что на прошлой неделе автобус врезался в частный дом в Алматы. В результате ДТП пострадали люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993218-voditelya-avtobusa-privlekut-k-otvetstvennosti-za-perepisku-po-telefonu-v-karagande/