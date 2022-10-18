Интересовали только Mazda: серию автомобильных угонов раскрыли в Алматы

Угнанный автомобиль. Фото: Polisia.kz

Подозреваемых в серии угонов автомобилей марки Mazda задержали в Алматы – ими оказались трое жителей Алматинской области, сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Как предполагает следствие, на счету подозреваемых девять угонов. Отмечается, что угонщики специализировались исключительно на автомобилях марки Mazda.

Задержаны трое мужчин 22, 23 и 28 лет. Один из них уроженец Каракалпакстана.

"Операцию по разоблачению и задержанию автоворов мы провели совместно с сотрудниками полка патрульной полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Они дали признательные показания.

В ходе следственных мероприятий четыре автомашины были обнаружены, сейчас они как вещественные доказательства приобщены к уголовному делу, остальные, как выяснилось, перепроданы или разобраны на запчасти", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Куатбек Науатов.

По информации полицейских, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного автотранспорта.

На период расследования фигуранты взяты под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993210-interesovali-tolko-mazda-seriyu-avtomobilnyh-ugonov-raskryli-v-almaty/