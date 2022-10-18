Подпольный покерный клуб "накрыли" в Караганде (видео)

Подпольный покерный клуб. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Сотрудники Агентства по финмониторингу пресекли деятельность подпольного покерного клуба, который располагался в одной из гостиниц Караганды, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

В рамках ОПМ "STOP-Игра" была пресечена деятельность подпольного покерного клуба, который работал в одном из гостиничных комплексов Караганды.

"В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в покер", – говорится в сообщении.

В организации незаконного игорного бизнеса заподозрили жителя Карагандинской области.

"Организатором проводились азартные игры за денежные средства с первоначальной денежной ставкой", – добавили представители АФМ.

Сейчас по данным фактам зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993197-podpolnyy-pokernyy-klub-nakryli-v-karagande-video/