Хотел обратить внимание экс-сожительницы: мужчина "заминировал" жилой дом в Кокшетау

Звонок. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

Экстренные службы Кокшетау был подняты из-за сообщения о взрывном устройстве. Вызов оказался ложным, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Сегодня, 17 октября, на линию "102" Центра оперативного управления поступила информация от неизвестного мужчины, который сообщил о бомбе, заложенной на территории жилого дома.

Принятыми мерами район предполагаемого минирования был оцеплен, проведена эвакуация.

Место осмотрели специалисты-кинологи и саперы-взрывотехники. В результате проведенных поисковых мероприятий взрывное устройство не обнаружено.

Стражи порядка тем временем установили предполагаемого "минера". Им оказался местный житель.

Как удалось выяснить полицейским, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993114-hotel-obratit-vnimanie-eks-sozhitelnitsy-muzhchina-zaminiroval-zhiloy-dom-v-kokshetau/