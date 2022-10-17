Хотел обратить внимание экс-сожительницы: мужчина "заминировал" жилой дом в Кокшетау
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Экстренные службы Кокшетау был подняты из-за сообщения о взрывном устройстве. Вызов оказался ложным, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.
Сегодня, 17 октября, на линию "102" Центра оперативного управления поступила информация от неизвестного мужчины, который сообщил о бомбе, заложенной на территории жилого дома.
Принятыми мерами район предполагаемого минирования был оцеплен, проведена эвакуация.
Место осмотрели специалисты-кинологи и саперы-взрывотехники. В результате проведенных поисковых мероприятий взрывное устройство не обнаружено.
Стражи порядка тем временем установили предполагаемого "минера". Им оказался местный житель.
Как удалось выяснить полицейским, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993114-hotel-obratit-vnimanie-eks-sozhitelnitsy-muzhchina-zaminiroval-zhiloy-dom-v-kokshetau/