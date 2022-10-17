Чиновницу поместили под домашний арест в Петропавловске

Женщина с папкой. Иллюстративное фото: pexels.com

Зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста отдела занятости и социальных программ Петропавловска. Чиновницу поместили под домашний арест. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, специалист отдела занятости и социальных программ занималась оформлением грантов по государственной программе "Еңбеқ 2017-2021", предназначенных для реализации бизнес-идей.

Следствием установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления в личных целях.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование.

Судом Петропавловска в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до двух месяцев.

"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993065-chinovnitsu-pomestili-pod-domashniy-arest-v-petropavlovske/