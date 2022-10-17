Чиновницу поместили под домашний арест в Петропавловске
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Зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста отдела занятости и социальных программ Петропавловска. Чиновницу поместили под домашний арест. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.
По информации ведомства, специалист отдела занятости и социальных программ занималась оформлением грантов по государственной программе "Еңбеқ 2017-2021", предназначенных для реализации бизнес-идей.
Следствием установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления в личных целях.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование.
Судом Петропавловска в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до двух месяцев.
"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993065-chinovnitsu-pomestili-pod-domashniy-arest-v-petropavlovske/