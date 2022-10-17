Подозреваемых в краже имущества на 5 млн тенге задержали в ходе спецоперации в Алматы

Задержание подозреваемого. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы в ателье, расположенном по проспекту Райымбека, похитили имущество на сумму около пяти миллионов тенге. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр сообщил, что неизвестные в дневное время, предположительно, проникли в офис и причинили материальный ущерб на сумму порядка пяти миллионов тенге.

По данному факту в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК – "Кража".

"С целью раскрытия указанного преступления была создана следственно-оперативная группа. Подозреваемые задержаны в результате спецоперации, проведенной при содействии полицейского спецназа на одном из рынков города", – добавили в полиции.

Отмечается, что оба подозреваемых – жители Туркестанской и Алматинской областей. Следствие устанавливает их причастность к другим преступлениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993037-podozrevaemyh-v-krazhe-imuschestva-na-5-mln-tenge-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-v-almaty/