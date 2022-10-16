Домработница украла золото и бриллианты и попала на видео в Актобе

Серьги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Суд Актобе вынес приговоре домработнице, укравшей у своей работодательницы украшения с бриллиантами. Женщину приговорили к одному году ограничения свободы, передает газета "Диапазон".

Жительница Актобе заболела коронавирусом и попала в больницу. Ее дочь наняла домработницу, чтобы она к выписке матери сделала дома генеральную уборку и продезинфицировала все поверхности.

После ухода домработницы хозяева дома обнаружили, что из спальни исчезли золотые кольцо и серьги с бриллиантами.

Проводившая уборку заверила, что ничего не брала и в спальню даже не заходила. Но она не знала, что в доме было установлено видеонаблюдение. Видеокамеры зафиксировали все ее передвижения по дому. После того, как хозяева обратились в полицию, женщина подбросила украденные драгоценности к ним во двор и отправила сообщение, в котором указала, где именно они лежат.

В итоге она все равно оказалась на скамье подсудимых. Потерпевшая попросила строго не наказывать обвиняемую, так как она все вернула.

Суд приговорил 33-летнюю обвиняемую к одному году ограничения свободы. В течение этого срока ей запрещено ходить в кафе, бары и рестораны, после работы она должна быть дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992962-domrabotnitsa-ukrala-zoloto-i-brillianty-i-popala-na-video-v-aktobe/