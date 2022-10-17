Сбежавшего из СИЗО Алматы преступника арестовали на 2 месяца

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сбежавшего из-под следствия мужчину арестовали на два месяца в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 16 октября текущего года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина С. сроком на 2 месяца.

Напомним, что на днях преступник сбежал из СИЗО в Алматы. Позже беглеца задержали в микрорайоне Карасу.

В ДП города подчеркнули, что задержанный в сентябре этого года был осужден специализированным межрайонным уголовным судом Жамбылской области за убийство к 10 годам лишения свободы.

На прошлой неделе произошел в южной столице похожий случай, двое подозреваемых сбежали из ИВС. Их тоже задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993007-sbezhavshego-iz-sizo-almaty-prestupnika-arestovali-na-2-mesyatsa/