Задержанные сбежали из ИВС в Алматы
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В южной столице двое подозреваемых сбежали с территории ИВС. Стражи порядка сумели задержать беглецов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.
По данным стражей порядка, в социальной сети распространилась ориентировка по поиску сбежавших с территории ИВС в Алматы. Авторы писали о проведении досмотра автомобилей на Кульджинском тракте.
В департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован. Беглецы, по информации правоохранителей, были задержаны почти сразу же в ходе проведения спецоперации.
Как уточнили в ведомстве, оба фигуранта были задержаны ранее по подозрению в совершении серии краж.
В мае похожий инцидент произошел в Шымкенте. Обвиняемый в совершении кражи из нефтегазопровода совершил побег из следственного изолятора.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992735-zaderzhannye-sbezhali-iz-ivs-v-almaty/