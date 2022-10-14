Задержанные сбежали из ИВС в Алматы

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В южной столице двое подозреваемых сбежали с территории ИВС. Стражи порядка сумели задержать беглецов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

По данным стражей порядка, в социальной сети распространилась ориентировка по поиску сбежавших с территории ИВС в Алматы. Авторы писали о проведении досмотра автомобилей на Кульджинском тракте.

В департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован. Беглецы, по информации правоохранителей, были задержаны почти сразу же в ходе проведения спецоперации.

Как уточнили в ведомстве, оба фигуранта были задержаны ранее по подозрению в совершении серии краж.

В мае похожий инцидент произошел в Шымкенте. Обвиняемый в совершении кражи из нефтегазопровода совершил побег из следственного изолятора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992735-zaderzhannye-sbezhali-iz-ivs-v-almaty/