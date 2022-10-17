Казахстанка перешла по ссылке в Instagram и лишилась 5 млн тенге

Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Кокшетау стала жертвой мошенников - она поверила рекламе в Instagram, зарегистрировалась в специальной программе и, следуя инструкциям аферистов, перевела им деньги, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам самой пострадавшей, в сентябре в социальной сети Instagram ее внимание привлек пост о возможности приумножения капитала и получении дивидендов. Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую анкету, женщина зарегистрировалась в программе и практически сразу к ней на телефон поступил звонок от предполагаемого консультанта.

В течение дня аферисты всячески убеждали казахстанку в необходимости выполнять все инструкции и переводить денежные средства.

"Сама же женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут быть мошенники, возникали неоднократно, однако аферисты настолько владели умением убеждать и словно загипнотизировали ее.

При этом на вопросы о легальности данной программы аферисты предоставляли документы с реквизитами. Для того, чтобы перевести требуемые суммы, заявительница использовала накопления, находящиеся на депозите, взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке", - говорится в сообщении полиции.

В общей сложности казахстанка перевела аферистам 5 млн тенге.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"В рамках первоначальных следственных действий изъяты переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки. Расследование продолжается", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992965-kazahstanka-pereshla-po-ssylke-v-instagram-i-lishilas-5-mln-tenge/