Продавец пригласил незнакомца выпить и лишился товара в Астане

Задержанный мужичина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Подозреваемого в грабеже задержали полицейские Астаны - в полицию обратился продавец магазина, заявивший, что случайный знакомы ограбил его, передает информационный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказал потерпевший правоохранителям, он пригласил малознакомого мужчину выпить с ним в магазине, где работает продавцом.

"Изрядно выпив, гость начал самовольничать и примерять без спроса вещи с витрины. На попытки продавца остановить его мужчина не реагировал, между ними начался конфликт. Злоумышленник, прихватив кроссовки марки Adidas и кожаную куртку, вышел из магазина", - говорится в сообщении полиции.

Продавец попытался удержать его, но не смог - мужчина применил физическую силу.

В итоге полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы, ранее судимый.

Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Задержанный водворен в ИВС ДП", – сообщил начальник отдела криминальной полиции УП района “Сарыарка” Марк Азволинский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992942-prodavets-priglasil-neznakomtsa-vypit-i-lishilsya-tovara-v-astane/