Продавец пригласил незнакомца выпить и лишился товара в Астане
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Подозреваемого в грабеже задержали полицейские Астаны - в полицию обратился продавец магазина, заявивший, что случайный знакомы ограбил его, передает информационный портал МВД Polisia.kz.
Как рассказал потерпевший правоохранителям, он пригласил малознакомого мужчину выпить с ним в магазине, где работает продавцом.
"Изрядно выпив, гость начал самовольничать и примерять без спроса вещи с витрины. На попытки продавца остановить его мужчина не реагировал, между ними начался конфликт. Злоумышленник, прихватив кроссовки марки Adidas и кожаную куртку, вышел из магазина", - говорится в сообщении полиции.
Продавец попытался удержать его, но не смог - мужчина применил физическую силу.
В итоге полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы, ранее судимый.
Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.
"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Задержанный водворен в ИВС ДП", – сообщил начальник отдела криминальной полиции УП района “Сарыарка” Марк Азволинский.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992942-prodavets-priglasil-neznakomtsa-vypit-i-lishilsya-tovara-v-astane/