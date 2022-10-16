Видео необычной погони полицейского за полицейским объяснили в МВД

Погоня полицейского за вторым полицейским в Жанаозене. Кадр из видео: lada.kz

Ранее в Сети появилось видео необычной погони полицейского за мужчиной, снятое в Жанаозене. Подробности о записи появились в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

Изначально ролик опубликовало издание Lada.kz. По его данным, ролик был снят на штрафстоянке в Жанаозене.

Сообщалось, что на видео сотрудник полиции бежит за нарушителем, на которого он ранее составил протокол. Кроме того, второй "герой" ролика также является полицейским, говорилось в материале.

В полиции подтвердили эту информацию.

"6 октября в 12:00 сотрудниками патрульной полиции Жанаозена была остановлена автомашина Toyota Crown, которая ездила с подложными государственными номерами.

По данному факту составлен административный протокол по статье 590 части 4 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Машина водворена на штрафную стоянку. Материал направлен в суд", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, сейчас проводится служебная проверка в отношении второго полицейского.

"Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия", - заключили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992934-video-neobychnoy-pogoni-politseyskogo-za-politseyskim-obyasnili-v-mvd/