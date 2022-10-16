610 млн тенге потратили чиновники и бизнесмены на несуществующий концерт в Шымкенте

Концерт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Приговор по делу о хищении 610 миллионов тенге вынесли в Шымкенте. На скамье подсудимых оказались главные бухгалтеры управления культуры, концертной организации "Мәдениет үйі" и бизнесмен, передает Otyrar.kz.

Троих подсудимых признали виновными в присвоении и растрате бюджетных денег.

По данным суда, обвиняемые во время карантина написали в отчете, что провели концерт, но на деле никакого мероприятия они не организовывали.

В суде также рассказали, что изначально по делу проходили 6 подозреваемых, однако трех из них признали невиновным и отпустили из зала суда.

"Один из подсудимых — это частный предприниматель. На его имя и имя его родственников были открыты частные субъекты. На эти субъекты были отправлены государственные средства под предлогом, что они провели культурно-массовые мероприятия.

По поводу трех подсудимых, которые были выпущены из зала суда, они являются руководителем, исполняющим обязанности руководителя и бухгалтером управления культуры", - сообщили в суде.

В итога бухгалтера приговорили к 7 годам условного срока, главного бухгалтера управления культуры Шымкента - к 7 годам колонии, а главного бухгалтера концертной организации "Мәдениет үйі" - к 8 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992924-610-mln-tenge-potratili-chinovniki-i-biznesmeny-na-nesuschestvuyuschiy-kontsert-v-shymkente/