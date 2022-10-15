Около 2 тонн незаконно добытой рыбы изъяли в Атырауской области

Незаконно добытая рыба. Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре-2022" в Атырауской области стражи порядка изъяли около двух тонн незаконно добытой рыбы, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сотрудники отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбные запасы Департамента полиции Атырауской области и Курмангазинского РОП у берега реки Шарон остановили две лодки, которыми управляли жители района 31 и 48 лет.

Сообщается, что при проверке было изъято свыше одной тонны рыбы частиковых видов (сазан, судак).

Кроме того, на берегу реки Шора в Курмангазинском районе полицейские также остановили лодку, в которой находились жители района. При досмотре изъято 300 кг рыбы частиковых видов (сазан, судак).

По обоим фактам полицией проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 335 УК РК.

Ранее в Балхаше сотрудники правоохранительных органов изъяли более 17 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992850-okolo-2-tonn-nezakonno-dobytoy-ryby-izyali-v-atyrauskoy-oblasti/