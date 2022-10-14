Автомобиль с ключами зажигания в салоне угнали в Акмолинской области, а нашли в Астане

Взлом авто. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Житель Акмолинской области заявил в полицию об угоне автомобиля. По его словам, он обнаружил пропажу авто марки ВАЗ-2109 вечером, когда вышел во двор своего дома, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, ключи зажигания оставались в салоне транспорта, поэтому злоумышленнику не составило особого труда совершить преступление.

"Подробно опросив владельца автомобиля и записав внешние характеристики легковушки, оперативники составили ориентировку, которую распространили в соседние территориальные подразделения департамента полиции. В тот же день угнанный автомобиль был установлен в Астане", – говорится в публикации.

Стражи порядка сообщили, что по подозрению в угоне был задержан 27-летний мужчина, который уже имеет судимость за грабеж. Сейчас по данному факту начато досудебное производство по статье 200 УК РК "Угон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992610-avtomobil-s-klyuchami-zazhiganiya-v-salone-ugnali-v-akmolinskoy-oblasti-a-nashli-v-astane/