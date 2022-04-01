Внедорожник за 16 млн тенге, угнанный в столице, продали в 10 раз дешевле в Алматы

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В Нур-Султане из гаража ТОО был угнан внедорожник стоимостью 16 млн тенге. Как оказалось, угнанную машину злоумышленники продали в Алматы в 10 раз дешевле - за 1,7 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Как рассказали в полиции, внедорожник Mitsubishi L200 был угнан с территории столичного ТОО поздно ночью. Злоумышленники перелезли через ограждение, разбили окно гаража, в котором стояло авто, и угнали автомобиль.

Отмечается, что машина была не запрета, а ключи находились в замке зажигания, чем и воспользовались угонщики.

После поступления заявления в полицию стражи порядка приступили к поискам авто. В итоге сотрудники криминальной полиции задержали двоих подозреваемых. Обоим задержанным по 20 лет.

"Установлено, что после угона парни сменили госномера и выехали в Алматы, где без документов продали автомобиль. За транспортное средство стоимостью 16 млн тенге они выручили 1,7 млн тенге.

Продав автомобиль, подозреваемые вернулись в столицу, где были задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции.

Полиция также установила, что скупщик угнанного авто перепродал машину неизвестному лицу.

По данному факту начато досудебное расследование статье 188 УК РК. Подозреваемые в угоне уже дали признательные показания.

"Проводятся мероприятия на установление местонахождения транспортного средства и лиц, купивших машину", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963092-vnedorozhnik-za-16-mln-tenge-ugnannyy-v-stolitse-prodali-v-10-raz-deshevle-v-almaty/