Количество преступлений стало снижаться в Алматы

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал о снижении количества преступлений в городе. По его словам, за 9 месяцев этого года в Алматы совершено чуть более 27 тысяч уголовных правонарушений, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам начальника Департамента, количество преступлений сократилось на 35,5%. Среди них он отметил снижение количества краж и случаев интернет-мошенничества.

Генерал также подчеркнул, что количество совершаемых преступлений пошло на спад с апреля этого года.

"Так, если ежедневно регистрировалось около 120 преступлений в сутки, то сейчас более 80 в сутки, с понедельника на вторник было зарегистрировано 54 преступления. Уверенно идет снижение регистрации по итогам 9 месяцев. Определенную роль играет профилактика", - сообщил Заппаров.

Помимо этого, он рассказал, что в этом году было совершено 2717 ДТП, в которых погибли 73 человека, еще 2977 были травмированы.

"Основной причиной подавляющего большинства ДТП является сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. Причем по вине водителей за истекший период было совершено 99,9% ДТП или 2614.

Каждое пятое ДТП по вине водителей происходит из-за несоблюдения правил маневрирования. Всего в отчетном периоде по данной причине зарегистрировано 1163 ДТП. Из-за нарушения скоростного режима зарегистрировано 395 ДТП", - отметил генерал.

Он рассказал, что из-за наезда на пешеходов погибли 44 человека.

Что касается приезда иностранных граждан в Алматы, то с начала года было зарегистрировано 76 474 иностранца.

"По сравнению с этим же периодом прошлого года, когда прибыло 64 960 иностранцев, рост составил 17,7%. Как такового всплеска нет. На сегодня если 10 тысяч граждан ближнего зарубежья прибыли в город, более 80% уже убыли", - отметил Арыстангани Заппаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992346-kolichestvo-prestupleniy-stalo-snizhatsya-v-almaty/