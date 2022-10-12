Технику и надувную лодку на 1 млн тенге украли из дачного дома в Астане

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Жительница Астаны сообщила, что из ее дачного дома была совершена кража в размере более одного миллиона тенге. Были украдены телевизор, игровая приставка, система видеонаблюдения и надувная лодка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый ранним утром, находясь в одном из дачных обществ по улице Садовой, предположительно, воспользовался отсутствием хозяев, разбил окна и проник в дачный дом.

Сообщается, что из дачного дома были украдены телевизор, игровая приставка, система видеонаблюдения и надувная лодка. Ущерб оценивается в сумму более одного миллиона тенге.

"Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль задержан 32-летний мужчина, который ранее был судим за аналогичное преступление.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Вещественные доказательства изъяты.

Ранее житель Астаны обратился в полицию, сообщив, что взял деньги в кредит для оплаты элитного госномера для автомобиля. Но, по словам пострадавшего, его обманули.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992284-tehniku-i-naduvnuyu-lodku-na-1-mln-tenge-ukrali-iz-dachnogo-doma-v-astane/